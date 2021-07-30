Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye araçları ve ekipleri müdahale etti. Kısa süre içerisinde alevlerin etrafını çeviren ekipler yangını yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Sevda Erginci Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 00:51:46. #1.15#

title