Soma'da trafik kazası: 4 yaralı

20.08.2019 10:40

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma bölümünde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. (34) yönetimindeki 45 C 4761 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Hatunköy Mahallesi Ayıtlı viyadüğü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü M.Ç. ile otomobilde bulunan K.Ç. (34), A.C.E. (35) ve D.E. (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA