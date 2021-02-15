Soma'da seyir halindeki işçi servisinde yangın çıktı
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Soma'da seyir halindeki işçi servisinde yangın çıktı

15.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:24
Soma'da seyir halindeki işçi servisinde yangın çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde, işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde, işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Turgutalp Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden 45 J 8548 plakalı maden işçilerini taşıyan servis midibüsünün motor bölümünde yangın çıktı.

Sürücü tarafından minibüs güvenli şekilde park edildi, araçtaki yolcular tahliye edildi. Daha sonra itfaiye ve polise bilgi verildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası midibüste hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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