Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

15.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:38
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjü aşıp, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı ise yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, bugün saat 16.54'te Kınık-Soma karayolunun 16'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kınık'tan Soma yönüne giden maden işçisi Emrah İçke (35) yönetimindeki 35 BP 045 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. İçke'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ediz yönetimindeki 35 AKG 484 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Emrah İçke ile araçta bulunan arkadaşları Tayfun İndirik (34) ve İlhan Merdim (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, Uğur Kurşuncu (21) ağır yaralandı.Kamyon şoförü Mustafa Ediz (51), kazayı yara almadan atlattı. Kaza anının ise yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Soma'da refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN

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