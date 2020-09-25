Soma'da pandemi tedbirlerine uymayanlara 736 bin lira ceza kesildi
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Soma'da pandemi tedbirlerine uymayanlara 736 bin lira ceza kesildi

25.09.2020 18:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:14
Soma'da pandemi tedbirlerine uymayanlara 736 bin lira ceza kesildi

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, ilçede Kovid-19 tedbirlerine yönelik 21 bin 352 kişi ve kuruluşun denetlendiğini, tedbirlere uymayanlara toplam 736 bin 936 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, ilçede Kovid-19 tedbirlerine yönelik 21 bin 352 kişi ve kuruluşun denetlendiğini, tedbirlere uymayanlara toplam 736 bin 936 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Akkaya, gazetecilere İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ilçede 11 Mart'tan 24 Eylül'e kadar 340 personelin katılımıyla 21 bin 352 kişi ve işletmenin denetlendiğini bildirdi.

Denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyene yönelik uyarılar yapıldığını, Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uyumun kontrol edildiğini ifade eden Akkaya, tedbir ve yasaklara uymayan kişi ve işletmelere toplam 736 bin 936 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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