Soma'da ormanda ekili 297 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri, orman içerisine ekili 297 kök Hint keneviri ele geçirildi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri, orman içerisine ekili 297 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlatılırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Soma'nın Pirahmet Mahallesi Tekkealan mevkiinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından ortak yapılan arazi aramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ormanlık araziye ekilmiş, 297 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Kenevirlerden, kriminal incelemesinin yapılması için 10 numune örnek alındı. Boyları 10 ile 150 santimetre arasında değişen 287 kök kenevir bitkisi de yakılarak imha edildi. Jandarma, kenevirleri eken kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir