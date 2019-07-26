Soma'da kent konseyi kuruldu

Soma Belediyesi tarafından kurulan Kent Konseyi'nin başkanlığına Mustafa Alioğlu seçildi.

Soma Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen genel kurula Soma Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekşi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Genel kurulda yapılan seçimde Soma Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Alioğlu konseyin ilk başkanı seçildi.

Mustafa Alioğlu, yaptığı açıklamada, ilçede sosyal, kültürel ve spor açıdan önemli gelişim getirecek projeleri hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA