Soma'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim
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Soma'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

30.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:12
Soma'da jandarmadan traktör sürücülerine eğitim

Soma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere eğitim verdi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere eğitim verdi.

Cenkyeri Jandarma Kararakol Komutanlığında düzenlenen eğitimlere traktör sürücüleri katıldı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Nezir Yücel, traktörlerin karıştığı kazalar ve bu kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Soma İlçe Ziraat Odası Başkanlığı ve Soma Şoförler Odası Başkanlığının çalışmaya destek verdiğini belirten Yücel, sarı çakarlı döner lamba ve üçgen reflektörlerin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bilgilendirme çalışmalarına diğer kırsal mahallerde devam edeceklerini ifade eden Yücel, "Özellikle traktör sürücülerimiz hem kendi hem de diğer yol kullanıcıların can ve mal güvenlikleri açısından bu hususlara dikkat etmeleri çok önemli. Jandarma trafik ekipleri olarak traktör sürücülerine son söz olarak, 'Reflektörünü tak görünür ol' ve 'Canın yanacağına sarı çakar lamban yansın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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