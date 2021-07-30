SOMA'DA DA YANGIN ÇIKTI
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SOMA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Soma İlçesine bağlı Darkale (Tarhalı) Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman Bölge ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Akhisar ve Kırkağaç ilçesinden takviye ekiplerin de yangına müdahale için yola çıktığı öğrenildi.

SOMA'DA DA YANGIN ÇIKTI
SOMA'DA DA YANGIN ÇIKTI
SOMA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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