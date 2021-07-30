SOMA'DA DA YANGIN ÇIKTI

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Soma İlçesine bağlı Darkale (Tarhalı) Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman Bölge ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Akhisar ve Kırkağaç ilçesinden takviye ekiplerin de yangına müdahale için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı