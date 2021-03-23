Soma'da bahara hazırlık için çalışmalar başladı
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Soma'da bahara hazırlık için çalışmalar başladı

23.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:09
Soma'da bahara hazırlık için çalışmalar başladı

Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Soma'nın her yerinde bahar temizliğine başladı.

Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Soma'nın her yerinde bahar temizliğine başladı.

Çalışmalar kapsamında çocuk bahçeleri, yol kenarları, orta refüjler, mesire alanları, meydanlar ve kavşaklar dahil Soma genelinde her yer bahara hazır hale getiriliyor.

Baharın gelmesiyle birlikte parklarda daha fazla zaman geçirecek olan çocukların temiz ve güvenli eğlenebilmeleri için çocuk oyun gruplarının bakımları yapılıyor ve oyun alanları yıkanıp temizleniyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda da uygun yerlere yeni çocuk oyun gruplarının ve spor aletlerinin montajları yapılırken, ilçede vatandaşların boş zamanlarında keyifli zaman geçirip dinlendikleri mesire alanlarında da bakım ve temizleme çalışmaları bitirildi ve vatandaşların kullanımına açıldı. Parklarda aydınlatma direkleriyle oyun gruplarının tamir ve bakımları da rutin olarak yapılırken, refüjlerdeki ağaçların budamaları ve bakımları bitirildi. Soma genelinde bahara hazırlık çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Soma'da bahara hazırlık için çalışmalar başladı
Soma'da bahara hazırlık için çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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