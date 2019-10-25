Soluk Filmi

25.10.2019 12:58

Orta yaşlı huysuz Tamer, ne kendisine ne de başkalarına bir yararı olamamış hayata tutunmak için arkadaşlarına sarılmış hasta bir adamdır. Okuduğu okulu, hedeflerini, evliliğini, ailesini ve sonunda da yaşamını yarım bırakmıştır. 30’lu yaşlarına gelmiş, annesi ve abisiyle aynı evi paylaşan işsiz Aslı; Tamer’in tam tersine hayat dolu fakat içine kapanık genç bir kadındır. Vaktinin çoğunu Tamer’in evinde geçiren Aslı artık kendine bir amaç edinmiştir. Kendine bir dost, bir akıl hocası, bir yol gösterici bulmuştur. Hastalara son nefeslerinde eşlik eden bir hasta bakıcı Celil ise çocukluğu mezarlıklarda oynayarak geçmiş, hayatı ölümle tanımış bir adamdır. Zamanı hastalarının belki de müşterilerinin hayatlarına dahil olarak geçmiştir. Bu üç karakteri birleştirecek olan hayata tutunma arzusudur.

Yönetmen: Özkan Yılmaz

Senaryo: Özkan Yılmaz, Benan Baf Yılmaz

Oyuncular: Uğur Polat, Aslı İnandık, Emrullah Çakay, Tolga Evren

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Soluk

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 94 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



Soluk Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com