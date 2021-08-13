Soluk borusuna baklava kaçan eski başkan yardımcısı hayatını kaybetti
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Soluk borusuna baklava kaçan eski başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Soluk borusuna baklava kaçan eski başkan yardımcısı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir dönem belediye başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Sebahattin Yıldıztekin, soluk borusuna baklava kaçması neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir dönem belediye başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Sebahattin Yıldıztekin, soluk borusuna baklava kaçması neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan eski Köseköy Belediye başkan yardımcısı Sebahattin Yıldıztekin'in (67) bayramın 3. günü yediği baklavanın soluk borusuna kaçması neticesinde rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldıztekin, Başiskele ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 20 gün yaşam mücadelesi veren Yıldıztekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslime dilen Yıldıztekin'in cenazesi Köseköy Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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