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Soluğu alışverişte aldı

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Soluğu alışverişte aldı

'Şafak Vakti' filmi için Kayseri'de kısa bir süre kalan oyuncu Aslıhan Karalar, çekimlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a döndü. Karalar, önceki gün alışverişte görüntülendi

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Rol aldığı 'Şafak Vakti' filmi için Kayseri'de kısa bir süre kalan oyuncu, çekimlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönerek, alışveriş yaptı. Karalar, 'Şafak Vakti' filminde Erkan Petekkaya, Serkan Ercan, Deniz Bolışık ve Baran Bölükbaşı gibi ünlü isimlerle kamera karşısına geçti. Oyuncu, şık giyim tarzıyla dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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