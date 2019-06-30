SOLOTÜRK, şehit er Altuğ için Yalova semalarında uçtu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, şehit er Muhammed İslam Altuğ anısına memleketi Yalova semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde gerçekleştirilen gösteri, 24 Haziran'da Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki karakolda silah kazası sonucu şehit olan er Altuğ'a ithaf edildi.

Belediye Başkanı Vefa Salman, gösteri öncesi meydanda yaptığı konuşmada, SOLOTÜRK'ün iki yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin yıl dönümünde de gösteri yaptığını anımsattı.

Yalova ile SOLOTÜRK arasında duygusal bir bağ oluştuğunu ifade eden Salman, "Kendilerine yurt içinden ve yurt dışından talep çok fazla ama sağ olsunlar başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yine burada bize yardımcı olan Hava Meydan Komutanımız Pilot Albay Zeki Koltukoğlu olmak üzere Yalova adına, Yalovalılar adına SOLOTÜRK ekibinin hepsine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Salman, konuşmasının ardından SOLOTÜRK pilotlarına "Yürüyen Köşk" maketi hediye etti.

Yalova semalarındaki uçuşa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, alkışlarla gösteriye destek verdi, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Bölge sakinlerinden bazıları da çevredeki binaların çatılarına ve teraslarına çıkarak gösteriyi takip etti.

Gösteriyi, şehit Altuğ'un ailesi de alanda izledi.

Kaynak: AA