SOLOTÜRK, Malta Uluslararası Hava Şovu'nda gösteri sundu - Haberler
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SOLOTÜRK, Malta Uluslararası Hava Şovu'nda gösteri sundu

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
SOLOTÜRK, Malta Uluslararası Hava Şovu'nda gösteri sundu

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 26. Uluslararası Malta Hava Şovu'nda gösteri uçuşu icra etti.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 26. Uluslararası Malta Hava Şovu'nda gösteri uçuşu icra etti.

Malta adasında her yıl eylül ayında düzenlenen Uluslararası Hava Şovu'nun bu seneki organizasyonuna, bu yıl kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan Türk Hava Kuvvetlerinin F16 muharip uçağıyla tek kişilik gösteri icra eden SOLOTÜRK ekibi de katıldı.

Organizasyonun ilk gününde ada açıklarında sahne alan Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan komutasındaki SOLOTÜRK, gösterisiyle Maltalıların büyük beğenisini topladı.

İzleyenler, SOLOTÜRK'ün manevralarını heyecanla takip ederken, sık sık alkışladı.

SOLOTÜRK ekibinin gösterisini, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da takip etti.

SOLOTÜRK, Uluslararası Hava Şovu kapsamında yarın bir gösteri uçuşu daha yapacak.

Hava şovunda, SOLOTÜRK dışında Fransa'nın Rafaele muharip uçağı solo gösteri yaparken, İngilizler'in "Red Arrows (Kırmızı oklar)" akrobasi timi de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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