Solmaz Çiros kimdir? Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?

16.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:54

Solmaz Çiros sosyal medyada yayımladığı paylaşımları sayesinde fenomen haline gelmişti. Çiros, 1997 yılında İzmir'de doğdu. Roman kültürü ile büyüdü ve katıldığı evlilik programıyla ün kazandı. Solmaz Çiros nereli, kaç yaşında?

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Ünlü fenomen, 1997 yılında İzmir, Tepecik'de dünyaya geldi. Hayatını İzmir'de Romanların yoğu olduğu bir bölgede geçirdi. 20 yaşındaki oyuncu, ailenin dört çocuğundan biridir.

ÇİÇEK SATARAK GEÇİM SAĞLADI

Bir dönem Star TV'de yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katıldı ve adından söz ettirdi. Daha sonrasında Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın evlilik programına da dahil oldu. Anne ve babası ile birlikte İzmir'de çiçek satarak geçimlerini sağladıklarını dile getirmiştir. TV 8 ekranlarında bir süre hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, 1.70 boyunda ve 55 kilodur. Şu sıralar kendi güzellik merkezini açan Çiros, çeşitli mekanlarda da Roman etkinliklerinde sahne alıyor.