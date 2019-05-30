Solingen faciasında ölenler anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde hayatını kaybeden Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 26. yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde mezarları başında anıldı.

Mercimek köyünde, katliamda ölen Genç ailesinin 5 üyesi için köy camisinde mevlit okutuldu, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz'ın duasının ardından, aile üyeleri kabirleri ziyaret etti.

Katliamda 2 kızını, 2 torununu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, evlatlarının mezarları başında dua etti.

Anma programına, Genç ailesinin yanı sıra Kaymakam Okan Yenidünya, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri ve köy halkı katıldı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmiş, Genç ailesinin 5 üyesi Taşova'nın Mercimek köyünde toprağa verilmişti. - AMASYA

Kaynak: İHA