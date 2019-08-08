Solar Çatılı Hyundai Sonata Hybrid, Menzilinize Destek Güneş Enerjisinden

08.08.2019 03:45

Hyundai Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretecek



Solar Çatılı Hyundai Sonata Hybrid Özellikleri Nelerdir?

Hyundai elektrikli solar çatılı ilk elektrikli hibrit melez modelini satışa sundu. Yakında Kuzey Amerika'da da satışa sunulacak. Geçen sonbaharda Güney Koreli otomobil üretici Hyundai'nin otomobillerinin tavanını güneş panelleriyle donatmayı planladığını açıkladığını biliyoruz. Görünen o ki ilk güneş panelli – solar çatılı elektrikli hibrit modeli artık hazır. Hyundai Sonata Hybrid Özellikleri Nelerdir?

Hyundai, aracın elektrik güç kaynağını destekleyerek çatı teknolojisinin yakıt verimliliğini artırmaya ve CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini umuyor. Güneş panellerinin akünün yüzde 30 ila 60'ını günde bir şarj etmesi bekleniyor. Günlük altı saatlik şarjla, sürücülerin yolculuk mesafesini teorik olarak yılda 1.300 km (yaklaşık 807 mil) artırabileceği belirtiliyor.

Elbette bu büyük bir gelişme olarak görülmeyebilir ancak güneş panellerinin – solar çatıların bu hibrit modellere ve tam elektrikli modellere güç sağlama potansiyelinin olduğunu göstermesi açısından önemli. Ayrıca araçların tavanlarındaki güneş panellerinin lüks markalar ve deneysel bazı araçlar ile sınırla kalmayacağının bir kanıtı…

Üstelik solar roof üzerinde çalışan tek otomobil üreticisi de Hyundai değil. Daha önce Toyota'nın da bu konu üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Hyundai'nin Solar Roof – Solar Çatılı Elektrikli Melez Otomobil Detayları – Solar Çatılı Hyundai Sonata Hiybrid



• Hyundai'nin yeni çevre dostu solar şarj sistemi, hareket halindeyken şarj imkanı sunuyor.

• Gelişmiş sistem, akünün boşalmasını önlerken aynı zamanda emisyonları düşürüyor.

• Solar şarj sistemi, aracın aküsünü yüzde 30 ila 60 arası güneş enerjisi ile dolduruyor.

Son zamanlarda geliştirdiği üst düzey teknolojilerle otomobillerinin kalitesini ve konforunu artıran Hyundai, son olarak solar şarj sistemini tanıttı. Özellikle hibrit ve tamamen elektrikli modellerde kullanılacak olan bu yeni teknoloji sayesinde araçların yakıt verimliliği ve sürüş menzilleri de artırılmış olacak.

Hyundai'nin ilk olarak Yeni Sonata Hybrid modelinde kullandığı bu sistem, aracın elektrik güç kaynağını destekleyerek yakıt sarfiyatı elde ederken aynı zamanda çevreye saldığı emisyon seviyesini de düşürmüş olacak. İlerleyen dönemlerde diğer Hyundai modellerinde de kullanılacak olan bu sistem, markanın mobilite kavramına da bakış açısını gözler önüne seriyor. Sadece çevre dostu modeller değil aynı zamanda içten yanmalı motorlara sahip Hyundai modelleri de bu sistemi kullanarak daha efektif bir şekilde elektrik üretimi yapacak. Bu sayede daha az yakıt tüketilerek çevreye karşı sorumluluk da artırılacak.

Solar şarj sistemi, otomobilin tavanına monte edilmiş silikon güneş panellerinden oluşuyor. Güneşten alınan ısı ile paneller aktif hale geliyor ve daha sonra bu ısı da fotonlar aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Elde edilen elektrik enerjisi daha sonra aküde depolanıyor ve gerektiği durumlarda güç olarak motora iletiliyor. Ayrıca bu işlem, araç hareket halindeyken de devam ediyor ve şarj süreci asla kesilmiyor. Böylelikle akünün yüzde 30 ila 60'ı güneş enerjisi ile şarj edilebiliyor. Hyundai mühendislerine göre, günlük 6 saatlik şarjla aracın menzilini yıllık 1.300 km'den fazla artırması bekleniyor.

Hyundai

Autoblog

Engadget

Kaynak: Teknotalk.com