Sol Yanım yeni bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları! Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekmeyi başaran Sol Yanım 7. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Sol Yanım yeni bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları! Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?

SOL YANIM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

ol Yanım dizisi bu hafta 8. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Yayınladığı ilk günden itibaren her hafta aynı gün ve aynı saat yayınlanan dizi bu hafta da 14 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!

SOL YANIM SON BÖLÜM ÖZETİ

Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek? Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez. Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır. Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Esra Bezen Bilgin

Deniz Barut

Taner Rumeli

Seda Akman

Benian Dönmez

Feyza Civelek

Tuğçe Açıkgöz

Ecem Atalay

Ergül Miray Şahin

Emre Dinler

Oktay Çubuk

Aleyna Şen

Yavuz Pekdiker

Demet Genç

Haydar Koyel

Celal Tak

Murat Balcı