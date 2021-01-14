Sol Yanım yeni bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları! Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?
Sol Yanım, BKM Yapım imzalı, yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, Melis Civelek'in senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Sol Yanım yeni bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları! Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?
Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çekmeyi başaran Sol Yanım 7. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Sol Yanım yeni bölüm izle! Sol Yanım oyuncuları! Sol Yanım hangi gün, saat kaçta?
SOL YANIM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
ol Yanım dizisi bu hafta 8. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Yayınladığı ilk günden itibaren her hafta aynı gün ve aynı saat yayınlanan dizi bu hafta da 14 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!
SOL YANIM SON BÖLÜM ÖZETİ
Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek? Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez. Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır. Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.
SOL YANIM OYUNCULARI
Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner Rumeli
Seda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Murat Balcı