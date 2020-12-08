Sol Yanım yeni bölüm fragman yayınlandı! Sol Yanım 3. bölüm fragmanı izle | Sol Yanım son bölüm full izle, son fragman izle!
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Sol Yanım yeni bölüm fragman yayınlandı! Sol Yanım 3. bölüm fragmanı izle | Sol Yanım son bölüm full izle, son fragman izle!

08.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:33

Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, Sol Yanım hangi gün, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım izle!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 'Sol Yanım'ın yayınlanan yeni tanıtımı, büyük merak uyandırdı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan 'Sol Yanım', seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Sol Yanım 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 2. bölümde neler oldu?

SOL YANIM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

3. bölümü ile ekrana gelecek Sol Yanım, Star TV ekranlarında her Perşmbe saat 20:00'da ekranlarında yayınlanacak. Sol Yanım son bölümde neler oldu?

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamları yayınlanan Sol Yanım 2. bölüm ile ekrana gelen Sol Yanım adlı dizinin 3. bölüm fragmanı yayımlandı.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra'nın gizemli haline tutulan Burak'ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak'a yardım için kolları sıvayan Biricik'in planı ne olacak? Burak'ın Serra'ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim'in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik'in Kutlusay Malikanesi'ne sürpriz ziyareti Asena'nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim'e takıntılı biçimde aşık olan Hülya'nın beklenmedik hareketiyle Selim'in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay'ın öfkesi durdurulamayacak.

Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar'ın dönüşü ile ortalık karışacak.

Sol Yanım yeni bölüm fragman yayınlandı! Sol Yanım 3. bölüm fragmanı izle | Sol Yanım son bölüm full izle, son fragman izle!

SOL YANIM SON BÖLÜM FULL İZLE

SOL YANIM OYUNCULARI

Serra - Özge Yağız

Selim - Tolga Mendi

Biricik - Cemre Baysel

Burak - Emre Bey

Asena – Defne Samyeli

İhsan -Cansel Elçin

SOL YANIM 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sol Yanım yeni bölüm fragman yayınlandı! Sol Yanım 3. bölüm fragmanı izle | Sol Yanım son bölüm full izle, son fragman izle!

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