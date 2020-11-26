Sol Yanım Onur kimdir? Taner Rumeli kimdir? Taner Rumeli kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarında yayınlanacak Sol Yanım dizisinde Onur karakterine hayat veren Taner Rumeli kimdir? Taner Rumeli kaç yaşında, nereli? Taner Rumeli filmleri!

Afili Aşk dizisi ile tanıdığımız başarılı oyuncu Taner Rumeli kimdir? Taner Rumeli kaç yaşında, nereli? Taner Rumeli filmleri!

SOL YANIM ONUR KİMDİR? TANER RUMELİ KİMDİR?

Taner Rumeli, 8 Nisan 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisi ile yaşayan Taner Rumeli, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Rıza karakterine hayat vermektedir. Taner Rumeli, 1,85 metre boyunda, 80 kilo ve Koç burcudur.

TANER RUMELİ FİLMLERİ!

2019 – Afili Aşk (Rıza Özkayalı) (TV Dizisi)

2018 – Kalbimin Sultanı (Musa Ağa) (TV Dizisi)

2016 – İnadına Aşk (Toprak) (TV Dizisi)

2015 – Öyle ya da Böyle (Sinema Filmi)

2015 – Sol Şerit (Kaan) (Sinema Filmi)

2014-2016 – Asla Vazgeçmem (Fatih) (TV Dizisi)

2014 – Analı Oğullu (Fırat) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Selim) (TV Dizisi)

2012 – Atlılar (Şahin Bey) (TV Dizisi)

2011-2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tarık) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Can) (TV Dizisi)

2010 – Son İstasyon (Arda) (Sinema Filmi)

2008-2015 – Unutma Beni (Levent) (TV Dizisi)

2008 – Cin Geçidi (Güney) (TV Filmi)

2007 – Bitmeyen Makarna (Mehmet) (Kısa Film)

2000 – Bizim Evin Halleri (Çetin) (TV Dizisi)