Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu?

'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayan dizi Sol Yanım konusu nedir? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol yanım yeni bölümde neler olacak?

'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayan dizi Sol Yanım konusu nedir? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölümde neler oldu? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol yanım yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

SOL YANIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

SOL YANIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim'in Serra'dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?

Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra'nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan'la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.

Burak'ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra'nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim'in sığındığı liman Biricik olur. Burak'ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar'ı endişelendirir.

Asena'nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün'le görüşebilmek için elinden geleni yapar.

SOL YANIM SON BÖLÜM İZLE!

SOL YANIM KONUSU NE?

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!