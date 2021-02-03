Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı izle! Sol Yanım son bölüm özeti izle!

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Yeni sezona iddialı başlayan dram türündeki Türk dizisi Sol Yanım 10. bölüm fragmanı izle! Konusu, oyuncuları ile yayınlanan ilk bölümü ile dikkatleri çekmeyi başaran dizi Sol Yanım 10. bölüm fragmanı izle! Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım son bölüm özeti izle! İşte detaylar haberimizde...

SOL YANIM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sol Yanım dizisi her hafta Star TV ekranlarında perşembe günleri saat 20.00'de yayınlanmaktadır. 3 Şubat tarihinde yayınlanacak 10. bölüm fragmanı haberimizde.

SOL YANIM 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selim, kendini Serra'ya affettirebilecek mi? Serra ve Selim'in ilişkisi bitme noktasına mı geliyor? Nilgün hesap sormak için İhsan'ın yanına gittiğinde nasıl karşılanacak? Selim, Asena'nın kurduğu tuzağı ortaya dökecek mi? Burak yaptıklarından pişman mı oluyor? Nilgün'ün kapısını çalan gizemli kişi kim?

Kutlusay Malikanesi'nde geçen zor gecenin ardından Selim'in kendisine Biricik'in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra'yı yaralar. Selim, Nazlım'la konuşup gerçeği öğrenince Ali'den hesap sorar ve Asena'nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan'la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

Burak'ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak'ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik'e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.

Gerçeği öğrenen Selim suçluluk duygusuyla perişan olur. Serra'ya kendini affettirmek için var gücüyle çabalayıp öfkesini yatıştırmaya çalışır ancak Serra kendisine yapılmış bu hakareti kabullenemez.

SOL YANIM 10. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!