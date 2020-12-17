Sol Yanım ne zaman, saat kaçta? Sol Yanım yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Star Tv'nin yayınlandığı ilk günden beri merakla beklenen ve izlenen dizisi "Sol Yanım" bu hafta 4. bölümüyle ekranlarda olacak. Baş rollerini Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey gibi oyunların paylaştığı Sol Yanım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı!

Sol Yanım dizisi,"Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur" sözüyle hem izleyicilerin aklında, hem de sosyal medyada büyük iz bıraktı. Bu hafta 4. bölümüyle ekranlara gelecek olan Sol Yanım dizisi, yine entrikaların, aşkın ve gizemlerin bol olduğu bir bölüm olacak gibi duruyor. Peki Yanım dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Sol Yanım dizisi yeni bölüm fragmanı!

SOL YANIM NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey'in kadrosunu paylaştığı Sol Yanım dizisi bu hafta 4. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Yayınladığı ilk günden itibaren her hafta aynı gün ve aynı saat yayınlanan dizi bu hafta da Perşembe günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında olacak!

SOL YANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Sol Yanım 4. bölüm fragmanları yayınlandı! Bu hafta da izleyicileri yine entrika ve aşka doyuracak gibi görünen Sol Yanım dizisinden 2 farklı fragman yayınlandı!

SOL YANIM 4. BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

SOL YANIM 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI!