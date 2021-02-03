Sol Yanım dizisi yayın günü mü değişti? Sol Yanım yeni günü ne zaman? Sol Yanım saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Çarşamba mı Perşembe mi?

Sol Yanım dizisinin günü mü değişti? Sol Yanım hangi gün yayınlanıyor? Sol Yanım Perşembe mi Çarşamba mı yayınlanıyor? Dizinin yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

Sol Yanım hangi gün, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'Sevdiklerini zamansız kaybedenlerin bir tarafları hep eksik olur' sloganıyla ekranlara başlayacak olan yeni dizi Sol Yanım konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanıyor? Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Sol Yanım yeni günü ne zaman?

SOL YANIM DİZİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Sol Yanım önceden Perşembe akşamları yayınlanıyordu. Dizinin günü değişti. Sol Yanım bundan böyle her Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

SOL YANIM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

SOL YANIM KONUSU NE?

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Cansel Elçin - İhsan Kutlusay

Özge Yağız - Serra

Emre Dinler - Barbar

Tolga Mendi - Selim Kutlusay

Defne Samyeli - Asena

Deniz Barut - Nil

Cemre Baysel - Biricik

Emre Bey - Burak

Benian Dönmez - Binnaz

Taner Rumeli - Onur

Feyza Civelek - Nazlım

Oktay Çubuk - Ali

Ecem Atalay - Eda

Seda Akman - İdil

Haydar Köyel - Haydar

Tuğçe Açıkgöz - Zeynep