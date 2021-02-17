Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Cansel Elçin açıkladı







Rol aldığı dizinin final yapmasından dolayı üzgün olduğunu anlatan Cansel Elçin, "Tabii üzülüyoruz ama bir proje biter, başka bir proje başlar" deyip, bu durumun oyuncularla alakalı olmadığını söyledi.

Elçin, "Biz oyuncuyuz bizimle alakalı bir durum değil bu. Dönemde değişti işte önemli olan konsept ve hikaye. Belli bir nedenden dolayı o kadar izlenmiyor, insanların alışkanlıkları var, başka dizleri izliyorlar. Bir sürü nedenler var, onlar da bizim elimizde değil" şeklinde konuştu.& ;

'YAPTIĞIMIZ İŞİN MATEMATİĞİ YOK'

Cansel Elçin son dönemde sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapmasına karşı olmadığını, herkesin oyunculuk yapabileceğini savunup, yaptıkları işin bir matematiğinin olmadığını söyledi.

'ÖNYARGILARIM YOK'

"Önemli olan birinin bir projenin içinde nasıl değerlendirildiği. Onu daha çok yapımcı ve yönetmenler biliyor" diyen Elçin, bu konuda ön yargılı olmadığını belirtip sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi rol vardır, iyi karakter vardır, onun içinde iyi oyuncular kendi yeteneklerini gösterebilir. Her şey olabilir, herkesi oynatabilirsiniz. Bilmiyorum sonuçlara bakmak lazım? Benim öyle önyargılarım yok neden olsun ki?

'BÜTÜN DİZİLER YÜKSEK REYTİNG ALIRDI'

Dizi setinde uzun vade, bu bir meslek. Herkes oyunculuk yapamaz, herkes de oyunculuk yapabilir. Bu ikisi de böyle yani, o insana bağlı. Sosyal medyası yüksek insan da başarılı olabilir, çok da başarılı olmayabilir. Bunun belli bir matematiği olsaydı bütün diziler çok yüksek reyting alırdı. Bazı bilinmeyen nedenleri var bu durumun."





Kaynak: Snob Magazin