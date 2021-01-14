Sol Yanım 8. bölüm fragmanı full izle! Sol Yanım 7. bölüm fragmanında neler oldu?

Sol Yanım 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Star Tv'nin yeni dizisi Sol Yanım 14 Ocak Perşembe akşamı 7. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 8.bölüm fragmanı ise izleyenler tarafından merak konusu oldu. Sol Yanım 7. bölüm fragmanında neler oldu?

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizide,Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alınıyor.

SOL YANIM 8. BÖLÜM FRAGMANI

Sol Yanım 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sol Yanım 7. bölüm fragmanında neler oldu?

Selim, babasını affedebilecek mi? Babaannesi Berrin'in gelişi Selim ile İhsan'ın arasını düzeltmeye yetecek mi? Burak'ın Serra ve Selim'i ayırmak için planı ne? Biricik en yakın arkadaşının ihanetini öğrenince ne yapacak? Selim'in kazasının asıl sorumlusu kim?

İhsan'ın kendisinden yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, babasına çok kızarak doğum günü partisini terk eder. Selim'in yaşadığı hayal kırıklığı karşısında Serra, acısını dindirmek için ona destek olur.

Oğluyla barışmak için çabalayan İhsan, bir yandan da Emin'i bulmak için harekete geçer. Babasına karşı öfkesi yatışmayan Selim, karşı karşıya geldiklerinde babasına çok ağır sözler sarf eder. Selim'in babaannesi Berrin, yaşananları öğrenince apar topar İstanbul'a gelir. İhsan, Selim konusunda annesinden ağır sözler işitirken, Asena hakkındaki sert çıkışına da hayli şaşırır.

Biricik, Nazlım'dan videosunu yayanın Zeynep olduğunu öğrenince çok şaşırır. Nazlım ve Ali, Biricik'in oyununu bozmak için uğraşırken; plana Barbar da dahil olur. Biricik ve kız arkadaşlarından para koparmak için güç birliği yaparlar.

Burak için arkadaşları tarafından hoş geldin partisi düzenlenir. Selim'e hiçbir şey olmamış gibi davranan Burak, aynı zamanda Serra'yla ilişkisini bitirmek için plan yapar. Burak, Selim'in çapkınlığını Serra'nın aklına işlerken, Biricik de Serra'yı Burak'a karşı uyarır. Burak, Serra'yı unutmuş gibi yaparken; Biricik'le Selim'in arası açılır. Bu arada Selim'in yaptığı kazanın asıl sorumlusu da ortaya çıkar.