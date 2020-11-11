Sol Yanım 2. tanıtımı yayınlandı! Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sol Yanım 2. tanıtımı yayınlandı! Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

11.11.2020 19:37 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:54

Merakla beklenen Sol Yanım 2. tanıtımı yapıldı. Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Sol Yanım oyuncuları haberimizde yer almaktadır.

Yakında başlayacak olan Sol Yanım 2. tanıtımı yayınlandı! Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

SOL YANIM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Sol Yanım adlı dizi, başarılı oyuncu kadrosuyla dizi takipçileriyle buluşmak için gün sayıyor. Sol Yanım dizisinin ne zaman ekrana geleceğine yönelik henüz bir tarih belirtilmedi, ayrıca konusu hakkında da bir ayrıntı verilmedi. Güçlü oyuncu kadrosu ile büyük merak uyandıran dizi yakında Star TV ekranlarında.

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız- Serra

Tolga Mendi- Selim

Cemre Baysel- Cemre

Defne Samyeli-Asena

Cansel Elçin-İhsan

Deniz Barut- Nil

Esra Bezen Bilgin-

Emre Bey- Burak,

Benian Dönmez,

Taner Rumeli,

Feyza Civelek- Nazlım,

Oktay Çubuk,

Ecem Atalay,

Aleyna Şen,

Seda Akman,

Emre Dinler- Barbar,

Haydar Köyel- Haydar…

Tuğçe Açıkgöz,

Ergül Miray Şahin,

Yavuz Pekdiker,

Demet Genç- Sevgi,

Celal Tak,

Murat Balcı,

Özgür Cem Tuğluk,

Efe Taşdelen,

Ayşe Kırca,

Hasret Usneker…

SOL YANIM 2. TANITIMI YAYINLANDI!

Sol Yanım 2. tanıtımı yayınlandı! Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

İlgili Haberler

Sol Yanım dizisi ne zaman başlayacak? Sol Yanım dizisi oyuncuları ve konusu ne?
Sol Yanım dizisi ne zaman başlayacak? Sol Yanım dizisi oyuncuları ve konusu ne?
Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Hepsi Benim yarışması başvuru ekranı!
Hepsi Benim yarışması ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Hepsi Benim yarışması başvuru ekranı!
Sanayi kesiminde mesai kaçta başlayacak? Sanayide çalışanlar için korona tedbirleri ne zaman başlayacak?
Sanayi kesiminde mesai kaçta başlayacak? Sanayide çalışanlar için korona tedbirleri ne zaman başlayacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin İlker Aksum Birce Akalay Hazar Ergüçlü Ferzan Özpetek
Spor Samatta Tisserand Ozan Tufan Mehmet Topal Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Rusya Bursa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sol Yanım 2. tanıtımı yayınlandı! Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 19:54:46. #1.15#
title