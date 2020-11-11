Sol Yanım 2. tanıtımı yayınlandı! Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Merakla beklenen Sol Yanım 2. tanıtımı yapıldı. Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Sol Yanım oyuncuları haberimizde yer almaktadır.

Yakında başlayacak olan Sol Yanım 2. tanıtımı yayınlandı! Sol Yanım ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

SOL YANIM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin heyecanla beklenen dizisi Sol Yanım adlı dizi, başarılı oyuncu kadrosuyla dizi takipçileriyle buluşmak için gün sayıyor. Sol Yanım dizisinin ne zaman ekrana geleceğine yönelik henüz bir tarih belirtilmedi, ayrıca konusu hakkında da bir ayrıntı verilmedi. Güçlü oyuncu kadrosu ile büyük merak uyandıran dizi yakında Star TV ekranlarında.

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız- Serra

Tolga Mendi- Selim

Cemre Baysel- Cemre

Defne Samyeli-Asena

Cansel Elçin-İhsan

Deniz Barut- Nil

Esra Bezen Bilgin-

Emre Bey- Burak,

Benian Dönmez,

Taner Rumeli,

Feyza Civelek- Nazlım,

Oktay Çubuk,

Ecem Atalay,

Aleyna Şen,

Seda Akman,

Emre Dinler- Barbar,

Haydar Köyel- Haydar…

Tuğçe Açıkgöz,

Ergül Miray Şahin,

Yavuz Pekdiker,

Demet Genç- Sevgi,

Celal Tak,

Murat Balcı,

Özgür Cem Tuğluk,

Efe Taşdelen,

Ayşe Kırca,

Hasret Usneker…

SOL YANIM 2. TANITIMI YAYINLANDI!