Söke Ticaret Oda ve Borsası, Ödemiş Ticaret Odası'nı ağırladı

12.02.2020 16:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:29

Ödemiş Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Sürav, Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş ve Başkan Vekili Nuri Yaşayan Söke Ticaret Borsası ve Söke Ticaret Odası'nı ziyaret etti.



Ödemiş Ticaret Odası Başkanları ilk olarak Söke Ticaret Borsasını ziyaret etti. Söke Ticaret Odası Meclis Başkanı Veysel Kara ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay'ın da bulunduğu Borsa ziyaretinde Ödemiş heyetini Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Genel Sekreterimiz Hülya Erman Aydoğan karşıladı. Borsada pamuk analiz laboratuvarı, zeytinyağı analiz laboratuvarı ve buğday analiz laboratuvarının tanıtımı yapılırken, Söke ticareti ve üyelere yapılan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Ödemiş Ticaret Odası Meclis Başkanı İbrahim Sürav, Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş ve Başkan Vekili Nuri Yaşayan Borsa ziyareti sonrasında Söke Ticaret Odası'na geçti. Burada Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kutlay ve Meclis Başkanı Veysel Kara başta olmak üzere Ticaret Odası yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Ödemiş Heyeti, Ticaret Odalarının faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.



"Kemalpaşa Evleri'ni gezdiler"



Daha sonra Söke Ticaret Odası konuklarına Söke'nin tarihi Kemalpaşa Mahallesi evlerini gezdirdi. Bu gezide Söke Belediyesi arkeoloğu Sezgin Sukayar rehberlik ederken; Söke'nin tarihi ve kültürel yapısı ile ilgili bilgiler verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA