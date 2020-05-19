Söke T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumundan "19 Mayıs" videosu - AYDIN Söke T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, hazırladıkları video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Söke T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, hazırladıkları video ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görselleriyle başlayan videoda, kurum personeli saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Videoda konuşmalarına yer verilen Söke T tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Turan Karadağ "Gençler milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını ve milletini seven, bu ülkenin yarınları olarak daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırılmalısınız. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA