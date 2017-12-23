Söke'nin Sorunları ve Çözüm Önerileri" Çalıştayı Başladı

Söke ilçesinde "Söke'nin sorunları ve çözüm önerileri" konulu çalıştay başladı.



Bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, sanayileşmenin önemli olduğunu ve bu konuda ilçede adım atılması gerektiğini söyledi.



Kentin sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri üretilmesini önemsediğini ve bu türlü toplantı ve sempozyumların sayısının artması gerektiğine dikkati çeken Kurtbeyoğlu, "Sorunları çözemiyorsak, bakış açımızı değiştireceğiz. Bugün Söke'nin sorununu çözmek adına mevcut bakış açısıyla çözemiyorsak, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor." dedi.



Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da çalıştayın Söke'nin gelecek planlamasında yol gösterici olmasını ümit ettiğini ifade etti.



Yarın da sürecek çalıştay iki gün sürecek.