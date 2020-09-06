Söke'nin kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Söke'nin kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlandı

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü törenle kutlandı.

Söke'nin kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlandı
06.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:44

Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü törenle kutlandı.

Törene İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Belediye Başkanı Levent Tuncel başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri katıldı.

Tören; İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Kandur, Belediye Başkanı Levent Tuncel'in Atatürk Anıtına çelenk sunmaları ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptı.

Başkan Tuncel konuşmasında; "Kurtuluş günleri o kentlerin ulusal bayramıdır" dedi.

Tuncel; "Biz bu günleri önemlerine uygun olarak hatırlayıp, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Aktarmalıyız ki; tarihten ders almalı, gelecek neslin aynı güçlükleri yaşamasına engel olmalıyız" dedi.

Söke Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Belediye Meclis üyelerinin de aralarında olduğu heyet Madenciler Köprüsü Kavşağında bulunan Cafer Heykeli Anıtına karanfil bıraktılar. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel burada yaptığı kısa konuşmada Cafer Efe'nin ilçenin kurtuluşunda yapmış olduğu mücadeleyi çok önemsediklerini belirterek, vatan kahramanlarını bir kez daha andı ve minnetlerini dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Jose Sosa Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Enner Valencia
Daha Fazla Kız Kaza Kpss İngiltere
Şu an buradasınız: Söke'nin kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 12:45:40. #1.15#
title