Söke İYİ Parti yöneticisi koranavirüse yenildi
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Söke İYİ Parti yöneticisi koranavirüse yenildi

14.12.2020 21:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:21
Söke İYİ Parti yöneticisi koranavirüse yenildi

İYİ Parti Söke İlçe Yöneticisi İlkay Ağan'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İYİ Parti Söke İlçe Yöneticisi İlkay Ağan'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi sakinlerinden, berberlik yapan İlkay Ağan'ın vefatı sevenlerini üzdü. İYİ Parti Söke İlçe Başkanı Çağlar Çelikez sosyal medyada yaptığı paylaşımında; "Söke İYİ Parti ilçe yönetim kurulu üyemiz İlkay Ağan'ı covid-19 nedeniyle bugün kaybettik. Ailesi ve İYİ Parti camiasının başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Söke İYİ Parti yöneticisi koranavirüse yenildi
Söke İYİ Parti yöneticisi koranavirüse yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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