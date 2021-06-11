Söke'deki yangında ev kül oldu
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Söke'deki yangında ev kül oldu

Söke'deki yangında ev kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Savuca Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Savuca Mahallesi'nde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Savuca Mahallesi 30. Sokakta bulunan Sinan Akkurt'a ait evde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Ekipler hızla söndürme çalışmalarına başladı. Yapılan müdahale ile yangının çevredeki evlere de zarar vermesinin önüne geçildi. Yangın çıkan ev büyük zarar görürken, yangında ölen yada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. - AYDIN

Söke'deki yangında ev kül oldu
Söke'deki yangında ev kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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