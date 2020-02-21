Söke'de yoldan çıkan otomobil devrildi
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Söke'de yoldan çıkan otomobil devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazada bir kişi yaralandı.

21.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:06
Söke'de yoldan çıkan otomobil devrildi

'ın ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazada bir kişi yaralandı.


edinilen bilgiye göre; Söke'ye bağlı Mahallesi'nden Söke yönüne seyreden Burcu Duman yönetimindeki 48 U 3001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.


Trafik Eğitim Alanı mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan sürücü Burcu Duman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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