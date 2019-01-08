Söke'de Uyuşturucuyla Mücadele

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, "Etkin mücadele sonucu ilçenin uyuşturucu ticareti yapanlar açısından bir merkez olmaktan çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan İlçe Güvenlik Kurulu toplantısında konuşan Kurtbeyoğlu, uyuşturucuyla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Kurtbeyoğlu, son beş yıllık rakamlara bakıldığında 2014 yılında 136, 2018 yılında 598 uyuşturucu olayının yaşandığını, 2014 yılında kullanıcı ve satıcı olarak 151 kişi yakalandığını, geçen yıl ise 641 kişinin yakalandığını belirtti.

Kurtbeyoğlu, "Yıllar arasındaki yakalama oranlarında artış gözüküyor. Bu şu anlama geliyor. Ben Söke'de göreve başlarken Söke'de uyuşturucu ile ilgili olumsuz bir imaj vardı. Son 4-5 yılda yapılan etkin mücadele ile ilçemizin uyuşturucu ticareti yapanlar açısından önemli bir merkez olmaktan çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede emniyet ve jandarmanın çalışmasının dışında vatandaşlardan gelen ihbarların da çok önemli olduğuna dikkati çeken Kurtbeyoğlu, bunun halkın, uyuşturucuyla mücadeledeki samimiyete inandığının göstergesi olduğunu ifade etti.

İlçede kapalı mekanlarda tütün ve mamullerinin kullanılmaması mücadelesi ile ilgili de bilgiler veren Kaymakam Kurtbeyoğlu, şunları kaydetti:

"2018 yılında 5 bin 585 denetim yapıldı. Bu denetimlerde 56 idari para cezası uygulandı. 3 işletmeye yıl içinde üçüncü ihlal tekerrüründen 10'ar günlük kapatma cezası uygulandı. 5 işletmeye izinsiz nargile içirilmesinden ceza uygulandı. 322 vatandaş ihbarından 116'sı Alo 184 hattına yapıldı. Bu konuda ihlalde ısrar eden belli işletmeler var. Denetimlerimiz ve cezai işlemlerimiz devam edecek."

İlçe Emniyet Müdürü Yalçın Şipal da açıklamasında, "Uyuşturucunun üzerine yürekli ve kararlı bir şekilde gidiyoruz. Bu mücadeleyi yaparken arkadaşlarıma silah sıkıldı, aracımız kaza yaptı. Ama yılmadık, yılmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin tepesine binmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından emniyet ve jandarma personeline başarı belgesi verildi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Kurgan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

Kaynak: AA