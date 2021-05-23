Söke'de traktöre bağlı tarım aletinin çarptığı yaya yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, traktöre bağlı tarım aletinin çarptığı kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde, traktöre bağlı tarım aletinin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Güllübahçe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 35 VK 159 plakalı traktöre bağlı merdane, yol kenarındaki Erkan Uygun'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez