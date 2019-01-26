Söke'de Sarıçay Taştı, Sette Yolunu Patlattı

Söke ve çevresinde etkili olan yağışlar Büyük Menderes Nehrini besleyen önemli çaylardan Sarıçay ve Kisir Çayının taşmasına neden oldu. Sarıçay'ın suları koruma settesini patlattı.

Gece boyunca bölgede etkili olan yağışların ardından Sarıçay, Bağarası Mahallesi altında koruma setini patlatarak yaklaşık 3 bin dekar tarım arazisini su altında bıraktı. Aşırı sulardan settede yaklaşık 15 metrelik kopma meydana geldi. Meydana gelen sel baskınında bölgedeki bazı enerji direkleri devrildi, bazı narenciye ve sebze bahçeleri de su altında kaldı.

Bağarası Mahalle Muhtarı Ahmet Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bölgedeki başta hayvancılık yapan aileler olmak üzere vatandaşları uyararak durumu DSİ ve Sulama Birliği yetkililerine bildirdi.

DSİ ve Koçarlı Ovası Sulama Birliği İş makinaları Sarıçay da patlayan koruma settin onarımına başladıkları öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA