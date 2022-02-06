Söke'de refüje çarpan otomobilde yangın çıktı
AA, Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilde refüje çarptıktan sonra çıkan yangın söndürüldü.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobilde refüje çarptıktan sonra çıkan yangın söndürüldü.
Hüseyin Akan'ın kullandığı 09 D 1235 plakalı otomobil, Söke-Didim kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
Kazanın ardından otomobil yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Musa Ölmez - Güncel