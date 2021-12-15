Söke'de otomobil tahliye köprüsünden şarampole yuvarlandı - Haberler
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Söke'de otomobil tahliye köprüsünden şarampole yuvarlandı

Söke'de otomobil tahliye köprüsünden şarampole yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil tahliye köprüsünden şarampole yuvarlandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil tahliye köprüsünden şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan veya ölen olmadı.

Kaza, Söke- Bağarası Yolu Burunköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Bağarası istikametinde seyreden T.E. kontrolündeki 48 VG 925 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Menderes Tahliye köprüsünden aşağıya yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma sevk edildi. Kazada yaralanan ve ölen olmazken ekipler aracı vinç yardımıyla çıkarttı. - AYDIN

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