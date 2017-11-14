Söke'de Mesleki Eğitim Merkezi'nden Esnaflara Bilgilendirme

Söke'de gerçekleştirilen toplantıda Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Esnaf Odaları'na yeni yürürlüğe giren denklik yönergesi hakkında bilgiler verildi.



Yeni yönerge kapsamında çırak, kalfa ve usta öğreticileri kapsayan değişikliklerin aktarıldığı toplantı, Esnaf Odaları toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Söke Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özay ve Müdür Yardımcısı Levent Kocakaya tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarı Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı İbrahim Çallıoğlu, Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Samet Can, Terziler Odası Başkanı Salih Kılıç, Marangozlar Odası Başkanı Murat Elgin ve esnaf odaları görevlileri bulundu.



Yeni yönergenin okunarak, yeni yönergenin getirdiği yeni şartların dile getirildiği toplantıda; esnaf odalarına Okul kayıt şartları, çıraklık-kalfalık-ustalık ve usta öğreticilik belgelerinin nasıl alınacağı, istenilen belgeler, başvuru zamanı ve sınavların nasıl yapılacağı konuları aktarıldı. Kalfalık ve ustalık belgesi almanın yeni denklik yönergesi ile kolaylaştığını belirten Söke Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özay; "Gerekli mesleki şartları oluşmuş bir kişi gerekli başvurularını yapıp, sınavlarına girmesi halinde kalfalık ve ustalık belgesini aynı yıl içinde alabilecek" dedi.



Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı toplantıda işyerlerinin yaşadığı sıkıntılar da dile getirildi. - AYDIN