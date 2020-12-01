Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti
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Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

01.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:28
Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada kamyon, önünde seyreden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde Gökhan K. yönetimindeki 09 SL 891 plakalı kamyon ve İsmail Yeni yönetimindeki 09 ADF 629 plakalı motosiklet Söke istikametine doğru seyir halindeyken, kamyon önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve kamyon şarampole yuvarlandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü İsmail Yeni olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye kurtarma ekipleri ve 112 acil servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü İsmail Yeni'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kamyon sürücüsü Gökhan K'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 21:28:37. #1.14#
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