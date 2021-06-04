Söke'de Dünya Çevre Günü temizliği yapıldı
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Söke'de Dünya Çevre Günü temizliği yapıldı

Söke'de Dünya Çevre Günü temizliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik etkinliği yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik etkinliği yapıldı.

Söke Belediyesince düzenlenen etkinlikte, müdürlerin de katılımıyla Ağaçlı Mahallesi'nde atıklar toplandı.

Etkinlikten sonra açıklama yapan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, şöyle dedi:

"Geleneksel hale gelen Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bugün Ağaçlı mahallemizdeyiz. Temizlik işlerimizin öncülüğünde, müdürlerimiz ve personelimizle çöpleri topladık. Daha sonra burada vatandaşlarımıza yetiştirdiğimiz çiçekleri dağıttık. İnşallah her sene bu etkinliğimiz devam edecek. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Söke'de Dünya Çevre Günü temizliği yapıldı
Söke'de Dünya Çevre Günü temizliği yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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