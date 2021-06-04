Söke'de Dünya Çevre Günü temizliği yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik etkinliği yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında temizlik etkinliği yapıldı.

Söke Belediyesince düzenlenen etkinlikte, müdürlerin de katılımıyla Ağaçlı Mahallesi'nde atıklar toplandı.

Etkinlikten sonra açıklama yapan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, şöyle dedi:

"Geleneksel hale gelen Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bugün Ağaçlı mahallemizdeyiz. Temizlik işlerimizin öncülüğünde, müdürlerimiz ve personelimizle çöpleri topladık. Daha sonra burada vatandaşlarımıza yetiştirdiğimiz çiçekleri dağıttık. İnşallah her sene bu etkinliğimiz devam edecek. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez