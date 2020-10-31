Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu

İzmir'de meydana gelen deprem yıkımlara neden olurken Aydın'da da etkili oldu. Deprem anında Söke ilçesinde bulunan bir taş ocağında kayaların kopması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Koparak yuvarlanan kaya parçaları anbean görüntülenirken kameranın arkasındaki kişinin "Dağ komple çöküyor" dediği duyuluyor.