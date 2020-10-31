Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
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Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu

31.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:26

İzmir'de meydana gelen deprem yıkımlara neden olurken Aydın'da da etkili oldu. Deprem anında Söke ilçesinde bulunan bir taş ocağında kayaların kopması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Koparak yuvarlanan kaya parçaları anbean görüntülenirken kameranın arkasındaki kişinin "Dağ komple çöküyor" dediği duyuluyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de yıkımlara neden olurken çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde bulunan eski taş ocağında yıkımlar meydana geldi.

DAĞDAN KOPAN KAYALAR KARAYOLUNA SAVRULDU

Bir vatandaşın deprem anındaki çektiği görüntüler kameralara yansırken korku ve paniği de kelimelere yansıdı. Kameranın arkasındaki kişinin, "Dağ komple çöküyor" dediği duyuluyor.

Sarsıntı anında dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna doğru düşerken, arkasından da toz bulutları bıraktığı görüldü.

Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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