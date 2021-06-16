Söke'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Söke'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Söke'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde servis minibüsü, pikap ve hafif ticai aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde servis minibüsü, pikap ve hafif ticai aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yaşar U'nun kullandığı 09 P 2631 plakalı servis minibüsü, Berivan A'nın kullandığı 48 N 8324 plakalı pikap ve Ali Serdar K. kontrolündeki 09 JS 934 plakalı otomobil Söke-Kuşadası yolu Ağaçlı Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada pikap sürücüsü Berivan A, otomobil sürücüsü Ali Serdar K. ve yolcular Zilan A, Doğan A, Caner K, Zemire K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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