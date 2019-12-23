Söke çocuk ve engelli meclislerinde seçim heyecanı

23.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:25

Söke kent Konseyi çatısı altında bulunan Çocuk Meclisi ve Engelli Meclisi'nde de başkan ve yürütme kurulu seçimlerini yaptı.



Daha önce gerçekleşen Kadın, Emekli ve Gençlik Meclisi seçimlerinin ardından; hafta sonu yapılan Çocuk ve Engelli Meclisi seçimleriyle birlikte, tüm meclis ve çalışma gruplarının yeni dönem seçimleri tamamlanmış oldu.



Çocuk Meclisi Başkanlığı'na 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Serhat Erki seçildi. Yapılan seçimde Çocuk Meclisi yürütme kurulu Cem Arda Sarıgül, Deniz Birlik, Efe Kızılışık, Mehmet Furkan İnal, Ecrin Ondört, Elif Yılmaz, Mina Birtürk, İlkim Çamlı, Kübra Gülsen ve Hilal Doğan'dan oluştu. Yüğit Çetin, Nazlı Yıldız, Sudenaz Eren, İsmet Ege Özat ve Beyazıt Eren Karakuş ise yedek listede yer aldı.



Engelli Meclisi Başkanlığına ise yapılan seçimler Fehmi Güray seçildi. Meclisin yürütme kurulu Tuğrul Toren, Nurhayat Karaca, Sevinç Cebel, Mesut Çağlar, Deniz Yaman, Ali Oğuz ve Serap Yaşar Ece'den oluştu.



Söke Kent Konseyi'nin yeni dönem meclis ve çalışma grubu başkanları şöyle: Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu, Emekli Meclisi Başkanı Ömriye Demirkol, Gençlik Meclisi Başkanı Oğuzhan Uysal, Çocuk Meclisi Başkanı Serhat Erki, Engelli Meclisi Başkanı Fehmi Güray. Bisiklet Çalışma Grubu Başkanı Özen Tijen Şimşek, Çevre, Sağlık, Trafik Çalışma Grubu Başkanı Saliha Ondört, Kültür, Sanat, Turizm Çalışma Grubu Başkanı ise Gönen Akpullukçu. - AYDIN

Kaynak: İHA