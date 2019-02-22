Sokaktaki Yavru Köpeklere Öğrenciler ve Öğretmenler Sahip Çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde soğuktan etkilenen sokaktaki 10 yavru köpeğe Sezai Karakoç Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri sahip çıktı. Yavru köpeklerden ikisinin ise kulaklarının kesildiği belirlendi.

Erçiş'te Sezai Karakoç Ortaokulu çevresinde bulunan 10 yavru köpeğin soğuktan etkilendiğini gören öğrenciler, okul idaresi ve rehber öğretmenlerinin de desteğiyle minik hayvanları sahiplendiler. Kutular içinde okul bahçesine getirilen yavru köpekler, Erciş Belediyesi veteriner hekiminin kontrolünde yeni yuvalarına bırakıldılar. Yavru köpeklerden ikisinin kulaklarının kesilmiş olması ise öğrencileri hayli üzdü. Okul bahçesinde tel örgülerle çevrili alanda karton kutulardan yapılan barınaklarına yerleştirilen köpeklerin yiyeceklerinin ise Erciş Belediyesi ile okul idaresi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Erciş Belediyesi Veteriner Hekimi İhsan Nuri Çiftci, yavru köpeklerin sağlıklı olduklarını belirterek, "Anestezinin yapılmadığı ve hijyenik olmayan bir ortamda köpeklerin kulaklarının konuya vakıf olmayan kişiler tarafından kesilmesi tamamıyla bir vahşettir. Köpeklerin belediyemizin süt ve mama desteğiyle burada bir ay süreyle bakılmasına izin veriyoruz. Ardından köpekleri kısırlaştırdıktan sonra doğaya bırakacağız" dedi.

Okulun rehber öğretmeni Tuğba Turan ise, çocuklara hayvan sevgisini aşılama adına bu sahiplenmeyi yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte sahipsiz kalan yavru köpekleri okul bahçesinde oluşturduğumuz küçük kulübelerde bakımını ve beslenmesini yapmaya gönüllü olarak talip olduk. Önce bu yavru köpeklerin kulaklarını kesen çocuk olduğunu düşündüğümüz insanların eğitilmesi ve hayvan sevgisinin onlara da verilmesi gerekmektedir. Bizler elimizden geldiğince okulda eğitim verdiğim bütün öğrencilere bu konuda eğitici uygulamalar vererek bunu yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Erciş Sezai Karakoç Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Dağdelen, kimliği belirsiz kişilerin yavru köpeklerden birkaçının kulaklarını kestiklerini duyduklarını ifade ederek, "Bu yavru köpeklere sahip çıkmak istedik. Okulumuzda yaptığımız köpek kulübelerinde onlara sahip çıkarak dışarıdan gelen zararların da önüne geçmiş olacağız. Yemeklerimizi de yeni misafirlerimizle paylaşacağız" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA