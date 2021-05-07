Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
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Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada

Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek yürüyüşe çıkan 6 kişilik genç grubu, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek yürüyüşe çıkan 6 kişilik genç grubu, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağından ve belinden yaralanan 2 genç, hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip gezmeye çıkan 6 kişilik arkadaş grubu, sokakta yürürken iddiaya göre tanımadıkları 3 kişi ile henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken 3 şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile 6 kişilik gruba ateş açtı. Gruptan, Oğuzhan D. (17) ile arkadaşı Mertcan Z.'ye (19) isabet etti. Yaralanan iki arkadaş kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Mertcan Z. ile belinden yaralanan Oğuzhan D.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki grubun koşarak olay yerine geldiği ve yaralananların yere yığıldığı anlar dikkat çekti. Polis ekiplerinin şüphelileri tespit etme ve yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - BURSA

Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada
Sokakta yürüyen gençlere silahlı saldırı: 2 kişinin vurulduğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lüks otomobili ile polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı
Lüks otomobili ile polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı
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