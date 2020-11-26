Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor
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Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor

26.11.2020 15:24 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:52

Antalya'da sokak ortasında, motosikletli yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 45-50 yaşlarındaki şüphelinin peşine düştü.

Saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde motosikletli yunus polisi üniforması ve teçhizatının yakıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polisler, motosikletli yunus polisine ait üniforma, kelepçe, el feneri, parfüm ve teçhizatlarının takıldığı palaskanın yakıldığını belirledi.

Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor

ŞÜPHELİ 45-50 YAŞLARINDA

Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 45-50 yaşlarında bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra bölgeden ayrıldığını belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor

AKILLARA KUYUMCU SOYGUNU GELDİ

Diğer yandan, motosikletli yunus polis üniforması, yaklaşık 1 ay önce Kepez ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve 1 yıl içinde iki kez soyulan Feyzi Bulce'ye ait kuyumcudan 1 kilo altının çalınmasında kullanılmıştı. Yakılan üniformanın olayda kullanılan üniforma olup olmadığı ise bilinmiyor.

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Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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