Sokakta oyuncak arabayla oynayan çocuğa minibüs çarptı
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Sokakta oyuncak arabayla oynayan çocuğa minibüs çarptı

Esenyurt'ta 7 yaşındaki çocuk kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkarak oyuncak arabayla oynadığı esnada bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sokakta oyuncak arabayla oynayan çocuğa minibüs çarptı
04.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:05

Esenyurt'ta 7 yaşındaki çocuk kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkarak oyuncak arabayla oynadığı esnada bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücünün kucaklayarak yakındaki tıp merkezine götürdüğü çocuğun bir süre önce de balkondan düşerek yaralandığı öğrenildi. Çocuğun oyuncak arabası ise sokakta yerde kaldı.

Olay, İncirtepe Mahallesi 245'inci sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.G. (7) sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oyuncak arabasıyla evinin önüne çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada sokağa giren 34 YP 4276 plakalı ticari minibüs E.G.'yi altına aldı. Bir süre sonra vatandaşların uyarmasıyla çocuğa çarptığını fark eden sürücü, aracı geri çekerek çocuğu kucakladı. Yakında bulunan tıp merkezine kaldırılan çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile başka bir hastaneye sevk edildi. Çocuğa sevk sırasında kalp masajı uygulandığı görüldü. Haberi alınca tıp merkezinin önüne gelen babanın uzun süre göz yaşı döktüğü görüldü.

Oyuncak arabası yerde kaldı

Kaza sırasında çocuğun oyuncak arabası da yerde kaldı. Görgü tanıklarından biri, "Arkadaşa ziyarete gelmiştim içerideydim o sırada bir ses geldi. Sonra baktım minibüs var minibüsçüye 'altta çocuk var' dedim. Araba durdu baktım çocuğun kulağından kan geliyordu. Şoför kaçmadı çocuğun kulağına tampon yapıp karşıdaki tıp merkezine götürdüler. Babası da geldi" dedi.

Bir süre önce balkondan düşmüş

Çocuğun bir süre önce de balkondan aşağıya düşerek yaralandığı ve 2 kardeş oldukları bilgisine ulaşıldı. Ağır yaralı çocuğun hastanedeki tedavisine devam ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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